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Наука и технологии
Опубликовано 18 апреля 2024, 12:00
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У некогда легендарной компании проблемы: Toshiba уволит в Японии 5 тысяч человек

В рамках реструктуризации
Японская компания Toshiba сократит 5 тысяч человек в рамках реструктуризации, что равно 7% от общей численности штата. Решение об увольнении такого количества сотрудников принимает нынешний владелец Toshiba — японский консорциум во главе с управляющим частным капиталом Japan Industrial Partners (JIP).
У некогда легендарной компании проблемы: Toshiba уволит в Японии 5 тысяч человек
© 潇 文 / Unsplash

JIP будет оптимизировать дублирующие друг друга подразделения: это основа для потенциального возобновления роста, ориентированного на инфраструктуру и цифровые технологии. Опыт и прошлая репутация Toshiba должны этому поспособствовать.

Что касается увольнения части штата, всего в компании занято 67 тысяч человек, нынешнее сокращение — крупнейшее с тех пор, как в 2015 году стало известно о нарушениях в бухгалтерском учёте Toshiba.

Компания будет добиваться добровольного выхода на пенсию, потому что ожидает понести чрезвычайные убытки в размере около 100 млрд иен, или $646 млн, на специальные дополнительные пенсионные выплаты и услуги по перемещению персонала в результате сокращения фонда заработной платы. Для этого и объявлена кампания по увольнению значительного числа сотрудников.

Источник:Nikkei Asia
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#TOSHIBA
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#технологии
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#Япония
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#работа