У некогда легендарной компании проблемы: Toshiba уволит в Японии 5 тысяч человек

JIP будет оптимизировать дублирующие друг друга подразделения: это основа для потенциального возобновления роста, ориентированного на инфраструктуру и цифровые технологии. Опыт и прошлая репутация Toshiba должны этому поспособствовать.

Что касается увольнения части штата, всего в компании занято 67 тысяч человек, нынешнее сокращение — крупнейшее с тех пор, как в 2015 году стало известно о нарушениях в бухгалтерском учёте Toshiba.

Компания будет добиваться добровольного выхода на пенсию, потому что ожидает понести чрезвычайные убытки в размере около 100 млрд иен, или $646 млн, на специальные дополнительные пенсионные выплаты и услуги по перемещению персонала в результате сокращения фонда заработной платы. Для этого и объявлена кампания по увольнению значительного числа сотрудников.