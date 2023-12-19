У нового руководства OpenAI ключ к «сверхчеловеческому ИИ»: смогут ли они сдержать Сэма Альтмана

После того как в прошлом месяце произошла «смена» генерального директора, в результате которой Альтман лишился своего места, а потом вернулся, новая структура призвана предотвратить конфликт между коммерческими интересами компании стоимостью 90 миллиардов долларов и ее некоммерческим советом.

Нынешний совет директоров, в который входят такие фигуры, как бывший гендиректор Salesforce Брет Тейлор и экс-министр финансов США Ларри Саммерс, отвечает за принятие решений о том, когда OpenAI сможет выпустить сверхчеловеческий ИИ. Однако переход от предыдущего совета, в котором было много исследователей, к членам, ориентированным на бизнес, ставит под сомнение приверженность компании своей миссии, заключающейся в том, чтобы ИИ приносил пользу человечеству.

С изменением динамики власти OpenAI предстоит пройти решающий этап на пути к искусственному интеллекту общего назначения. Останутся ли новые руководители верны своей миссии, или на первый план выйдут коммерческие интересы?