У новых российских подлодок нашли уязвимость в защите

У российских подводных лодок, в том числе самых новых, есть серьёзная уязвимость в защите — у них нет эффективной противоторпедной защиты. Об этом говорится в статье «Военного обозрения» со ссылкой на интервью «Известиям» главного конструктора противолодочного комплекса «Пакет-Э/НК» Константина Дробота.

В своём интервью Дробот заявил: «На нынешнем этапе развития науки и техники существуют только два способа защиты от торпеды: обмануть ее с помощью ловушек или уничтожить с помощью антиторпеды. Современные торпеды уже научились обходить и ловушки, и помехи. А надежных антиторпед до сегодняшнего дня ни у кого не было».

У атомной подлодки К-560 «Северодвинск», головного корабля проекта 885 «Ясень» принятого в состав Северного флота ВМФ России в 2014 году, всё ещё не имеется систем противоторпедной защиты.

Автор статьи «Военного обозрения» подчеркнул: «При этом у наших подлодок фактически отсутствует эффективная пассивная противоторпедная защита».