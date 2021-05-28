У переболевших COVID-19 иммунитет к болезни может быть на всю жизнь

Такие выводы были сделаны по результатами сразу двух исследований. Одно из них проводилось иммунологами Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Второе же было проведено специалистами лаборатории молекулярной биологии Университета Рокфеллера в Нью-Йорке.

“Мы обнаружили у пациентов клетки, производящие антитела к коронавирусу, через 11 месяцев после появления симптомов болезни. Эти клетки будут продолжать жить в теле пациента и производить необходимые антитела, пока жив он сам. А значит, и иммунитет будет длиться долго” , — поделился автор одного из исследований, профессор иммунологии Али Эллебеди.