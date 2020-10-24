У переболевших COVID-19 могут снижаться умственные способности

В рамках исследования ученые провели онлайн тестирование, участниками которого стали более 84 тысяч добровольцев, вылечившихся от коронавирусной инфекции. В тесте были вопросы, направленные на выявление остроты памяти и когнитивных способностей. Результаты, в свою очередь, сравнивали с данными проекта Great British Intelligence Test, с помощью которого британцы могут проверить свои умственные способности.

Было установлено, что у людей, перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, умственные способности были хуже, чем у 65% британцев. Труднее всего для выздоровевших были задания на осознание текста и смысла слов.