У переболевших COVID-19 повысился риск заболеть диабетом

Так, врачи из Германии заявляют, что переболевшие коронавирусом пациенты больше подвержены повышенному риску развития диабета второго типа. Для того, чтобы прийти к такому выводу, специалисты проанализировали данные о 8,8 млн пациентов. За ними велись медицинские наблюдения вплоть до июля 2021 года.

Учёные выяснили, что поджелудочная железа человека может быть мишенью для SARS-CoV-2. После того, как человек заражается этой болезнью, у него снижалась стимулируемая глюкозой секреции инсулина в бета-клетках. Более того — у части заболевших развилась резистентность к инсулину и был повышен уровень глюкозы в крови.