У получивших австралийскую прививку от COVID-19 людей обнаружили положительные тесты на ВИЧ

В то же время, у некоторых добровольцев тест на ВИЧ выдал ложноположительный результат. ”Университет Квинсленда и CSL сегодня объявляют, что после консультаций с австралийским правительством испытания вакцины UQ-CSL v451 во второй и третьей фазе не будут продолжены, поскольку иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию”, — сообщается в опубликованном документе.

Поскольку первая фаза испытаний вакцины была неудачной, в комитете национальной безопасности Австралии решили убрать прививку UQ-CSL v451 из правительственной стратегии борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Средства, предназначавшиеся для ее покупки, будут перераспределены на закупку дополнительных доз сторонних препаратов.