У популярного препарата против холестерина нашли негативное действие на сердце

Речь идёт о такой распространённой пищевой добавке, как ниацин, или витамин В3. При распаде препарата образуется соединение 4PY, вызывающее воспаление сосудов, которое может стать провокатором атеросклероза. Либо привести к болезням сердца.

У западной аудитории ниацин весьма популярен, потому что вокруг этого препарата сложился миф не только о влиянии на холестерин, но и об эффекте продления молодости. Однако медицинские исследования ещё раньше показали, что витамин B3 — менее эффективен для подавления «плохого» холестерина по сравнению с другими лекарствами, а также имеет ряд побочных эффектов.

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