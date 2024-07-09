У правительства Германии $2 млрд в биткоинах. И это пугает

В июне Федеральное уголовное управление (BKA) продало 900 биткоинов, а на прошлой неделе еще 3000 монет. В понедельник было продано 2739 биткоинов, что в общей сложности составляет около $379 млн.

Эти продажи сопровождаются падением курса валюты, которая опустилась ниже $55 000. Общая рыночная капитализация монеты за 24 часа сократилась на более чем $170 млрд.

Правительство Германии хранит биткоины с момента их конфискации у сайта Movie2k.to в 2013 году.

В январе 2024-го полиция Саксонии объявила о конфискации около 50 000 биткоинов, что стало крупнейшей конфискацией в истории Германии. В настоящее время BKA владеет примерно 32 488 биткоинами на сумму около $1.9 млрд.

Не все довольны решением правительства продавать биткоины. Член Бундестага Джоана Котар считает, что государству следовало бы держать биткоины в качестве стратегического резерва.

Она написала письмо канцлеру Олафу Шольцу и другим высокопоставленным чиновникам с призывом пересмотреть это решение.