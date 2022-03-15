У робопсов Boston Dynamics появился конкурент, напоминающий горного козла

В сети появилась информация о свежей разработке японской Kawasaki, которая создала своего четвероного робота. Правда, в качестве «вдохновения» был выбран не пёс, а горный козёл. Новинку, названную Bex, представили на прошлой неделе в рамках Международной выставки роботов, проходившей в Токио.

Сообщается, что Bex способен передвигаться по лесам, полям и другой пересечённой местности Bex на своих четырёх конечностях. Но там, где поверхность более ровная, устройство может трансформироваться, вставая на колени и перемещаясь с помощью вмонтированных в ноги колёс.

Разработчики заявляют о грузоподъёмности робота в 100 кг. При этом он может перевозить на себе как людей, так и различные грузы. Из управления у Bex есть два варианта: либо полностью самостоятельно передвижение, либо через управление человеком.