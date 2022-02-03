У родственников переболевших коронавирусом обнаружили «особую защиту» от инфекции

По словам врача-терапевта Андрея Звонкова, люди, проживающие с заражёнными COVID-19 родственниками, сами могут устоять перед вирусом. Связано это с высоким уровнем интерферонов в организме такого человека вкупе с особой защитой органов дыхания и слизистых.

Кроме специфической защиты от коронавируса с помощью антител существует ещё несколько факторов неспецифической защиты: интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа. Андрей Звонков

При этом специалист отметил, что пренебрегать масками и дистанцией не стоит даже если человек не заболел при контакте с заражёнными родными.