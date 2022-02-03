У родственников переболевших коронавирусом обнаружили «особую защиту» от инфекции

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У родственников переболевших коронавирусом обнаружили «особую защиту» от инфекцииПрямо какая-то суперспособность
Учитывая, с какой скоростью распространяется COVID-19, пожалуй, у каждого есть родственник, который переболел им. Оказалось, что у вас, благодаря ему, есть «особая защита» от инфекции.
По словам врача-терапевта Андрея Звонкова, люди, проживающие с заражёнными COVID-19 родственниками, сами могут устоять перед вирусом. Связано это с высоким уровнем интерферонов в организме такого человека вкупе с особой защитой органов дыхания и слизистых.
Кроме специфической защиты от коронавируса с помощью антител существует ещё несколько факторов неспецифической защиты: интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа. Андрей Звонков
При этом специалист отметил, что пренебрегать масками и дистанцией не стоит даже если человек не заболел при контакте с заражёнными родными.
Источник: URA.ru