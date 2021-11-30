У России два пути: Большая часть Россиян хотят сделать своих детей программистами

И с чем, по их мнению, будут связаны профессии будущего

Российская школа онлайн-образования XYZ School и аналитическое агентство Research Me провели исследование, по результатам которого они узнали отношение россиян к IT-профессиям. В опросе приняли участие более 3 тысяч человек по всей России от 16 до 55 лет.