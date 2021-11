У России два пути: Большая часть Россиян хотят сделать своих детей программистами

Выяснилось, что больше половины россиян хотели бы, чтобы их дети работали в IT. Так считают, преимущественно, женщины старше 25 лет. Примерно 46% опрошенных видят в IT-сфере перспективы для карьерного роста



На вопрос об увеличении количества школьных предметов, связанных с IT около трети россиян ответили, что такие изменения школьной программы не так важны для школьников. Среди противников подобной инициативы преобладают мужчины.



Почти 30% опрошенных людей считают, что разработчиками могут быть только мужчины.



Большая часть россиян, кто принял участие в опросе согласны, что профессии будущего так или иначе связаны с IT, их почти 50%, Тех, что считает, что основы программирования так или иначе нужны всем специальностям почти 30%.