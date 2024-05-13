У России появятся ракеты-носители на альтернативных видах топлива

Опубликовано 13 мая 2024, 09:51
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У России появятся ракеты-носители на альтернативных видах топливаИнтересное начинание
На заседании комитета Государственной Думы по промышленности и торговле нашлось место интересному заявлению.
Кандидат на пост первого вице-премьера РФ Денис Мантуров заявил о планах страны по созданию новых ракет-носителей на альтернативных видах топлива.
Этот шаг является частью стратегии перевода российской экономики на новый технологический уклад и укрепления позиций в космосе.
Государственная поддержка будет направлена на расширение спутниковых группировок различного назначения. В рамках этой инициативы также будет уделено внимание созданию ракет-носителей на альтернативных видах топлива, включая многоразовое использование.
Кроме того, планируется развитие инфраструктуры космодромов и продолжение пилотируемых программ, включая строительство российской орбитальной станции, а также программ исследования дальнего космоса.