У России появятся ракеты-носители на альтернативных видах топлива

Кандидат на пост первого вице-премьера РФ Денис Мантуров заявил о планах страны по созданию новых ракет-носителей на альтернативных видах топлива.

Этот шаг является частью стратегии перевода российской экономики на новый технологический уклад и укрепления позиций в космосе.

Государственная поддержка будет направлена на расширение спутниковых группировок различного назначения. В рамках этой инициативы также будет уделено внимание созданию ракет-носителей на альтернативных видах топлива, включая многоразовое использование.

Кроме того, планируется развитие инфраструктуры космодромов и продолжение пилотируемых программ, включая строительство российской орбитальной станции, а также программ исследования дальнего космоса.