У России закупили новейших снайперских винтовок на 100 млн рублей

При этом представители ведомства отдельно отметили тот факт, что в течение текущего года было проведено более 40 презентаций данного типа винтовок на различных международных выставках в Кот-д'Ивуаре, Объединённых Арабских Эмиратах, Германии, Бразилии, Мексике и Вьетнаме. Касательно количества заключенных на данных мероприятиях сделок информации в открытом доступе, к сожалению, нет.

Стоит напомнить, что еще в ноябре 2019 года генеральный директор компании “Промтехнология” Владимир Злобин рассказал, что российские разработчики сумели увеличить дальность поражения данной снайперской винтовки.