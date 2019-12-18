Наука и технологии
Сегодня 10:50
У России закупили новейших снайперских винтовок на 100 млн рублей
При этом оружие в целом пользуется заметной популярностью по всему миру
Пресс-служба Рособоронэкспорта официально объявила о том, что Россия успешно поставила зарубежному заказчику целую партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS T-5000. Согласно имеющимся данным, общая сумма сделки превысила 100 млн рублей.
При этом представители ведомства отдельно отметили тот факт, что в течение текущего года было проведено более 40 презентаций данного типа винтовок на различных международных выставках в Кот-д'Ивуаре, Объединённых Арабских Эмиратах, Германии, Бразилии, Мексике и Вьетнаме. Касательно количества заключенных на данных мероприятиях сделок информации в открытом доступе, к сожалению, нет.
Стоит напомнить, что еще в ноябре 2019 года генеральный директор компании “Промтехнология” Владимир Злобин рассказал, что российские разработчики сумели увеличить дальность поражения данной снайперской винтовки.