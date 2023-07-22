У россиян отберут доступ к 15 тысячам сервисов государственных услуг

Государственный портал «Госуслуги» готовится убрать некоторые услуги из-за их финансовой нецелесообразности. По официальному приказу, опубликованному Министерством цифрового развития, это затронет некоторые интерактивные формы обращений и документов, которые мало используются или устарели.

Представители Министерства утверждают, что данный процесс идёт с 2022 года, и обновлённые формы услуг уже действуют практически по всем указанным услугам. Они заверяют, что устаревшие формы будут отключаться поэтапно, и электронные услуги полностью не будут отменены.

Министерство отмечает, что с 2022 года для регионов и ведомств был запущен удобный механизм-конструктор услуг. Он позволил самостоятельно выводить сервисы на портал «Госуслуг» без привлечения профессиональных разработчиков и независимости от Министерства. Таким образом, большая часть услуг была успешно переведена в новый формат.

Чистка сервисов на портале «Госуслуг» коснётся различных регионов России. Некоторые, как Адыгея, потеряют только одну услугу, но есть и такие, как Свердловская область и Саратовская область, которые утратят тысячи услуг. Всего в стране будет упразднено около 15 тысяч услуг. Параллельно с этим, благодаря конструктору услуг, запущенному Министерством, регионы и ведомства уже вывели на портал «Госуслуг» более 400 новых сервисов.