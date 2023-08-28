У Россиян появятся цифровые двойники к 2035 году

В ближайшие десять лет в России появится цифровой двойник человека, способный прогнозировать заболевания и давать рекомендации для их предотвращения. Это сообщил академик РАН Александр Сергеев. Цифровые двойники — это модели организмов и процессов, которые помогают оптимизировать работу объектов и предотвращать проблемы. Создание цифрового двойника человека будет основой для новой модели здравоохранения, ориентированной на предупреждение болезней и учёт факторов внешней и внутренней среды.

Сергеев подчеркнул, что цифровой двойник человека будет способен анализировать состояние здоровья с учётом окружающих условий. Эта система будет вычислять, как организм реагирует на факторы внешней среды и как он стареет. Это позволит предостерегать от потенциальных проблем, особенно в условиях изменяющейся среды, таких как стресс или изменение экологии.

В параллельном проекте создаётся профиль здоровья человека, который использует мониторинг маркеров заболевания. Планируется внедрить пилотный проект в одном из закрытых городов Росатома, чтобы собрать объективные данные. Однако для создания цифровых двойников, их оборудования и программного обеспечения требуется развитие вычислительных технологий, включая создание высокопроизводительных вычислительных комплексов. Это важный шаг в направлении создания цифровых двойников и улучшения здравоохранения в будущем.