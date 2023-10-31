У россиян стали чаще воровать персональные данные

Персональные данные россиян по-прежнему подвержены утечкам, но защита отечественных компаний значительно усилена, прежде всего благодаря растущему числу кибератак в последние полтора года, говорит Антон Иванов, директор «Лаборатории Касперского». Он утверждает, что предлагаемые новым законопроектом штрафы за утечки данных будут способствовать повышению безопасности информации. Российские компании активно инвестируют в кибербезопасность, опережая аналогичные инициативы в других странах. Тем не менее, уровень безопасности все ещё требует усовершенствования, особенно в контексте импортозамещения и разрешения сложных задач.

Зампредседатель по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин подчеркнул, что законопроект о штрафах за утечки персональных данных был разработан и одобрен правительством. Этот законопроект предусматривает санкции и уголовную ответственность для злоумышленников, продающих украденные данные. Сначала планировалось назначать штраф, пропорциональный объёму утёкших данных, а затем ввести оборотные штрафы за повторные случаи. Максимальный штраф для компаний за утечку данных в настоящее время составляет 500 000 рублей.