У руководителя ФСБ по борьбе с электронными преступлениями изъяли 12 миллиардов рублей

У начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ России полковника Кирилла Черкалина при расследовании уголовного дела изъяли сумму, эквивалентную 12 миллиардам рублей. Об этом сообщило издание «Росбалт» со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает источник, это на три миллиарда больше, чем обнаруженная у бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко во время обысков. Официальная сумма взяток, которая сейчас указана в деле — только 850 тысяч долларов.

Оперативники подозревают, что контрразведчик с двумя бывшими коллегами оказывал помощь как минимум трем банкам. В том числе — банку «Траст».

Источник «Росбалта» заявил: «Мы подозреваем, что это деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков».