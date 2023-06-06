У РЖД появился робот для расцепки вагонов

У РЖД появился робот для расцепки вагоновИ это однозначное благо
Как стало известно, в России начинает своё шествие новое поколение роботизированных помощников.
Так, РЖД уже ввела в эксплуатацию робота-манипулятора, который специализируется на расцепке вагонов. Новинка призвана упростить труд работников и повысить эффективность работы на железнодорожных станциях.
Новый робот-манипулятор, разработанный специально для нужд госкорпорации, представляет собой автоматизированный механизм, умеющий самостоятельно отцеплять вагоны.
Он может справиться с этой задачей намного быстрее и эффективнее человека, упрощая тем самым работу на перегрузочных станциях и в железнодорожных депо.
Важно отметить, что робот-манипулятор не только упрощает рабочий процесс, но и повышает безопасность на железнодорожных путях. Ведь занятие расцепкой вагонов в ручном режиме не лишено рисков для сотрудников.
Использование робота позволяет минимизировать возможность травматизма, оставив за машиной выполнение этой сложной операции.