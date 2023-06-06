У РЖД появился робот для расцепки вагонов

Так, РЖД уже ввела в эксплуатацию робота-манипулятора, который специализируется на расцепке вагонов. Новинка призвана упростить труд работников и повысить эффективность работы на железнодорожных станциях.

Новый робот-манипулятор, разработанный специально для нужд госкорпорации, представляет собой автоматизированный механизм, умеющий самостоятельно отцеплять вагоны.

Он может справиться с этой задачей намного быстрее и эффективнее человека, упрощая тем самым работу на перегрузочных станциях и в железнодорожных депо.