Наука и технологии
19:25, 06 июня 2023
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У РЖД появился робот для расцепки вагонов

И это однозначное благо

Как стало известно, в России начинает своё шествие новое поколение роботизированных помощников.

Так, РЖД уже ввела в эксплуатацию робота-манипулятора, который специализируется на расцепке вагонов. Новинка призвана упростить труд работников и повысить эффективность работы на железнодорожных станциях.

Новый робот-манипулятор, разработанный специально для нужд госкорпорации, представляет собой автоматизированный механизм, умеющий самостоятельно отцеплять вагоны.

Он может справиться с этой задачей намного быстрее и эффективнее человека, упрощая тем самым работу на перегрузочных станциях и в железнодорожных депо.

У РЖД появился робот для расцепки вагонов
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Важно отметить, что робот-манипулятор не только упрощает рабочий процесс, но и повышает безопасность на железнодорожных путях. Ведь занятие расцепкой вагонов в ручном режиме не лишено рисков для сотрудников.

Использование робота позволяет минимизировать возможность травматизма, оставив за машиной выполнение этой сложной операции.

Источник:Telegram
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