У Samsung появился серьезный конкурент на рынке гибких дисплеев

Популярный производитель дисплеев из Китая BOE заявил, что уже к 2024 году компания намерена захватить около 40% рынка гибких OLED-экранов. При этом, по словам бренда, уже сейчас ему принадлежат 20.3% рынка, а общая рыночная стоимость данного сегмента оценена в 49.7 млрд долларов.

Напомним, что прямо сейчас над собственными смартфонами с гибкими дисплеями работают сразу две китайские компании: Xiaomi и Huawei. И если у последней к выходу готовится продолжение прошлогоднего Huawei Mate X, то от Xiaomi ждут первого девайса в данном сегменте.