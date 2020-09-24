Наука и технологии
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У Samsung появился серьезный конкурент на рынке гибких дисплеев
Битва гигантов обещает быть интересной
За последние два года Samsung представила наибольшее число устройств с гибким дисплеем. Но, судя по последним данным, у корейского техногиганта появился серьезный конкурент на рынке подобных решений в лице китайской BOE.
Популярный производитель дисплеев из Китая BOE заявил, что уже к 2024 году компания намерена захватить около 40% рынка гибких OLED-экранов. При этом, по словам бренда, уже сейчас ему принадлежат 20.3% рынка, а общая рыночная стоимость данного сегмента оценена в 49.7 млрд долларов.
Напомним, что прямо сейчас над собственными смартфонами с гибкими дисплеями работают сразу две китайские компании: Xiaomi и Huawei. И если у последней к выходу готовится продолжение прошлогоднего Huawei Mate X, то от Xiaomi ждут первого девайса в данном сегменте.