У шимпанзе нашли уникальную особенность — создавать совершенно новые жесты

Исследование, опубликованное в Animal Cognition, описывает случай в Уганде, где детеныш шимпанзе изобрел жест, чтобы попросить мать нести его на спине. Обезьяна закрывала рукой глаз матери, и та реагировала, начиная движение.

Этот жест впервые появился у шимпанзе-дочери в возрасте около 3.5 лет и постепенно стал регулярным. Исследователи предполагают, что жест сформировался случайно из-за особенностей матери, которая имела только один здоровый глаз.

Дочь, вероятно, заметила связь между действием и реакцией матери, что превратило случайный жест в осознанный сигнал.

Научная группа рассматривает этот случай как подтверждение гипотезы о том, что жесты у шимпанзе могут формироваться через социальное взаимодействие, а не только быть врожденной частью их поведения.