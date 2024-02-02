У шлема Apple Vision Pro уже на старте больше приложений, чем у Windows Phone за все время

И это удивительно, учитывая, что такие крупные компании, как Netflix и Google, отказались выпускать либо все, либо часть своих приложений на платформе.

Напомним, что Apple Vision Pro предлагает революционный опыт взаимодействия с цифровым контентом, позволяя пользователям погружаться в виртуальные миры, работать с приложениями и наслаждаться мультимедиа в полностью новом формате.

Поддержка обширного каталога приложений с момента запуска говорит о серьезной подготовке Apple к входу в этот новый сегмент рынка и о высоких ожиданиях от продукта.

Устройство обещает стать значительным шагом вперед в развитии технологий дополненной реальности, предоставляя пользователям не только новые возможности для развлечений, но и для работы и обучения.