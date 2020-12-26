У “снежного” человека нашли ДНК белого медведя

Об этом сообщается в материале издания Daily Star. Известно, что в рамках научной работы ученый использовал шерсть убитого в Гималаях 30 лет назад существа, из которого впоследствии сделали чучело. В результате Сайкс нашел сходство с ДНК древнего медведя, вымершего около 40 тысяч лет назад. Это натолкнуло ученого на вывод о происхождения йети. Так, по его мнению, “снежный” человек является гибридом бурого и белого медведя.

Ученый не планирует останавливаться на этом и намерен получить для изучения образцы волос йети со всего мира.