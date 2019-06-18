У собак появились «щенячьи глаза» благодаря людям

Исследователи из британского Портсмутского университета выяснили, что у собак в результате общения с людьми сформировалась особая мышца внутренней брови, позволяющая делать жалобные «щенячьи глаза». Такая мышца отсутствует у волков, как и соответствующая мимика.

По мнению учёных, закреплению такого признака способствовали неосознанные предпочтения людей при эволюционном отборе. Ранее исследователи выяснили, что мимика волков отличается — они не поднимают брови, как это делают собаки. Данному мышечному движению дали название AU101. Оно производится с помощью мышцы внутренней брови.

У волков она выражена лишь отдельным скоплением волокон, а у собак развилась в полноценную мышцу, помогающую им выживать при общении с человеком. Также авторы исследования отметили, что во время общения с человеком собаки чаще пользуются мышцей внутренней брови.