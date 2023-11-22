У соцсети Илона Маска дела стали ещё хуже из-за обвинений в антисемитизме

Причём финансовая просадка на 50% хуже, чем в 2022 году. Маска обвинили в отсутствии реакции на антисемитские посты, фото, а также на «белые» нацистские лозунги. В связи с этим досталось и таким гигантам, как Microsoft, IBM и другим за то, что их «реклама размещается рядом с откровенно супрематическими материалами на сайте X». Это стало результатом анализа организации Media Matters for America.

Маск на эту организацию подал в суд за клевету после того, как указанные рекламодатели прекратили размещать рекламу в соцсети.

При этом аналитики считают, что «ущерб для рекламного бизнеса X будет серьёзным». «Уход известных рекламодателей вдохновит других рекламодателей последовать их примеру, и уже сейчас существует длинный хвост менее активных рекламодателей, которые сократили свои расходы», — вот так незамысловато прокомментировала отчёт аналитик Insider Intelligence Жасмин Энберг.