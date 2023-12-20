У спутникового интернета Starlink появился более быстрый и дешевый аналог

Это стало возможным благодаря запуску нового спутника Jupiter 3, который предназначен для обслуживания клиентов в Америке.

HughesNet предлагает улучшенные скорости в рамках существующего плана HughesNet Fusion, который ранее предоставлял максимальную скорость загрузки 25 Мбит/с за $74,99 в месяц или 50 Мбит/с за $149,99 в месяц.

Теперь же план Fusion поддерживает скорости загрузки до 100 Мбит/с всего за $109,99 в месяц, при этом скорость отправки данных ограничена 5 Мбит/с.

Кроме того, HughesNet предлагает новый Elite план со скоростью загрузки 100 Мбит/с за $89,99 в месяц.

Оба плана предусматривают лимит высокоскоростных данных в 100 ГБ или 200 ГБ в месяц, после чего скорость может быть снижена.

Эти новые скорости могут сделать HughesNet более конкурентоспособным по сравнению с Starlink от SpaceX, который уже обслуживает 2.2 мон клиентов по всему миру.