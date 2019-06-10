У США не осталось пригодных бомбардировщиков для удара по врагам

У американских воздушных сил остались «единицы» боеготовых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Об этом сообщило издание Air Force Times со ссылкой на законопроект об оборонной политике 2020 года.

Поднял тревогу специальный подкомитет в Комитете Палаты представителей США по вооружённым силам. От ВВС США теперь ожидается план по повышению готовности бомбардировщиков к весне следующего года.

На данный момент у США осталось 62 бомбардировщика B-1B Lancer, то только девять из них находятся в боеготовом состоянии. Проблема в том, что самолёты уже совсем не новые, последний из них был произведен более 30 лет назад. Да и ресурсов для их обслуживания на данный момент нет.

В результате, под угрозой оказались возможности американских военных наносить удары по враждебным государствам с применением дальней авиации.