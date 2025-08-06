У США новые спутники-шпионы для отслеживания подвижных целей появятся в 2026 г.

Будущие аппараты предназначены для мониторинга передвижений объектов как на суше, так и на водной поверхности. Источник ссылается на заместителя начальника управления космических операций Космических сил США, генерал-лейтенанта Деанну Берт.

По сообщению генерал-лейтенанта Берт, речь идёт о программе Ground Moving Target Indicator (GMTI), — совместный проект Космических сил США и Национального управления военно-космической разведки (NRO).

Программа GMTI была инициирована с целью восполнения дефицита разведывательных данных для Пентагона, который возник после вывода из эксплуатации в 2023 году самолётов боевого управления и целеуказания E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTARS) ВВС США.

Берт также отметила, что Космические силы США уже осуществили запуск нескольких вспомогательных спутников в рамках заявленной программы, включая спутники связи и радиолокационные аппараты.

Новая группировка спутников будет предоставлять разведывательные данные преимущественно подразделениям Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США. Другая информация является засекреченной.