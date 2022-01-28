У США оказалось слишком мало кораблей для испытаний гиперзвуковых ракет

Речь идёт об эсминцах «Зумвалт», на которых должны были произвести испытания ракет ракет CPS с гиперзвуковыми планерами C-HGB. Запланированные испытания — второй этап развёртывания ракетных систем на эсминцах после их тестирования на берегу. Далее следует окончательная интеграция.

Но, по сообщениям Офиса руководителя эксплуатационных испытаний Пентагона, испытания могут не состояться из-за нехватки кораблей. Изначально планировалось строительство и задействование 32 эсминцев «Зумвалт», но в итоге, в силу дороговизны, проект сократили до трёх единиц — головного «Зумвалта», «Майкла Мансура» и «Линдона Джонсона».

Нехватка кораблей признана ведовством ограничением возможностей для проведения испытаний ракет и демонстрации оперативного потенциала эсминцев.