У США возникли трудности с восполнением боезапаса прибрежных боевых кораблей

Сообщается, что ВМС США все еще не вооружились противокорабельная ракетой RGM-184A Naval Strike Missile прибрежного боевого корабля Gabrielle Giffords типа Independence, которая была израсходована еще в октябре прошлого года в результате стрельб по списанному фрегату Oliver Hazard Perry.

Также авторы The Drive поделились, что на протяжении последних девяти месяцев одна из восьми пусковых установок фрегата все еще не была оборудована вышеназванной стелс-ракетой, которая и должны была заменить “утерянную”. По данным источника, обусловлено это недостатками взаимодействия разработчика вооружения Kongsberg с производителем Raytheon.