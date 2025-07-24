У стартапа Farnsworth нашли подписку на данные жертв утечек — адреса и пароли всего за $50

За $50 любой желающий может получить информацию о жертвах хакерских атак — адреса, email, логины и даже сохранённые формы автозаполнения браузеров.

Данные собираются с помощью вирусов, которые проникают в систему через пиратский софт и крадут куки, пароли и другую чувствительную информацию.

Если раньше такую информацию продавали только на теневых форумах, то теперь Farnsworth делает это «на законных основаниях» и открыто предлагает её частным детективам, коллекторам, юристам и компаниям, охотящимся за клиентами конкурентов.

Эксперты называют эту практику аморальной и, возможно, незаконной. Продажа украденной информации может нарушать законы о конфиденциальности и даже подпадать под статьи о промышленном шпионаже.