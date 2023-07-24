У «тамагочи для хакеров» появился собственный магазин приложений

Речь идёт о собственном мобильном магазине приложений, который получило устройство. Он значительно упрощает поиск и установку сторонних инструментов и плагинов прямо с вашего телефона.

Магазин встроен в последнюю версию официального приложения Flipper, которое вышло сегодня.

Напомним, что Flipper Zero — это универсальное устройство, оснащённое радио на подгигагерцевых частотах, RFID, NFC и Bluetooth.

Оно способно принимать и передавать инфракрасные сигналы, имеет порт USB-C и ряд портов GPIO, позволяющих взаимодействовать с другим оборудованием, включая дополнительную плату Wi-Fi.

Устройство можно использовать для эмуляции Amiibo, в качестве универсального пульта дистанционного управления или USB Rubber Ducky, а также для взлома вашего пылесоса.