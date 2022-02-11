У толстых людей нашли более сильный иммунитет к COVID-19, чем у худых

Наука и технологии
Сегодня в 22:14
1 мин.
У толстых людей нашли более сильный иммунитет к COVID-19, чем у худыхДаже если худые привиты
Доктор Кармит Коэн из Израильского медицинского центра Шиба рассказала о том, что люди с ожирением, переболевшие коронавирусом, имеют более высокий уровень антител, и этим лучше защищены от повторного заражения. чем имеющие нормальный вес, но никогда не болевшие, даже если они привиты.
По информации, был изучен иммунный ответ 130 человек, переболевших ковидом, и 402, никогда не болевших и привитых двумя дозами Pfizer. Оказалось, что у привившихся людей, уровень антител был выше в течение месяца по сравнению с переболевшими. Но потом у вакцинированных уровень антител резко снижался.
Также учёные заметили следующую закономерность: люди с индексом массы тела от 30 — диапазон ожирения — имели более высокий уровень антител, чем участники с ИМТ менее 30 — нормальный вес.
Вывод учёных таков: люди с ожирением, которые переболели коронавирусом, защищены от повторного заражения лучше.
Источник: Известия