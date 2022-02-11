У толстых людей нашли более сильный иммунитет к COVID-19, чем у худых

По информации, был изучен иммунный ответ 130 человек, переболевших ковидом, и 402, никогда не болевших и привитых двумя дозами Pfizer. Оказалось, что у привившихся людей, уровень антител был выше в течение месяца по сравнению с переболевшими. Но потом у вакцинированных уровень антител резко снижался.

Также учёные заметили следующую закономерность: люди с индексом массы тела от 30 — диапазон ожирения — имели более высокий уровень антител, чем участники с ИМТ менее 30 — нормальный вес.

Вывод учёных таков: люди с ожирением, которые переболели коронавирусом, защищены от повторного заражения лучше.