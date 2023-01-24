У учёных на Антарктиде появился интернет благодаря Starlink

Сообщается, что для успешного и постоянного подключения к некоторым из самых труднодоступных частей Антарктиды компании пришлось воспользоваться лазерной сетью. Оптическая космическая лазерная сеть использует лазеры для передачи данных между спутниками в созвездии, в отличие от связи со станциями на Земле.

К слову, таким же образом Starlink подключила к Интернету отдалённые районы Канады, Австралии и Антарктиды.

Отметим, что успех детища Илона Маска в Антарктиде является важной вехой для компании SpaceX. На сегодняшний день на низкой околоземной орбите работают более 3380 спутников Starlink, но в планах компании запустить 29 988 спутников Starlink, уже нового поколения.