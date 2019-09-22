У уникальной экологической дороги выявились недостатки

В итоге эксперты из Avto.pro попытались узнать, какие в конечном итоге проблемы оказались самыми значимыми, при разработке и эксплуатации дороги, оснащенной солнечными панелями. Так, например, спустя несколько лет после введения дороги в пользование, выяснилось, что намеченный план по сбору электроэнергии не оправдал изначально возложенных ожиданий. Также, несмотря на изначальные заверения о продуманности концепта, дорога разрушается даже после проезда по ней небольшого трактора или внедорожника, не говоря уже о различного рода грузовиках.

Но несмотря на все выявленные недостатки, лектор по механике и энергетике в Университете Нейпир Дилан Райан считает, что как только данная технология будет достаточно усовершенствована, подобного рода дороги превратятся в распространенные, пускай и нишевые источники энергии.