У вакцинированных людей иммунитет оказался более сильным по сравнению с просто переболевшими

Оказалось. что у тех людей, кто вакцинировался, уровень антител был выше, равно как и большим был набор типов антител к вирусу. У тех, кто не вакцинировался и переболел, такого иммунного ответа не было.

Отмечается, что исследование проводилось с участием пациентов, которые лечились в первые месяцы пандемии, вероятнее всего, от ранних вариантов коронавируса. Антитела вырабатывались и после инфицирования, и после вакцинации, но снижались в обоих случаях. Но у заражённых пациентов антител было меньше.

При этом у вакцинированных вырабатывались антитела, которые были нацелены на шиповидный S-белок, характерный для классического штамма коронавируса. Но могли связываться и с белками 9 других штаммов, в том числе с белками «Дельты».

У невакцинированных людей, напротив, было меньшим количество антител и разнообразие типов. У таких пациентов также было меньшее количество антител, способных связываться с S-белком.