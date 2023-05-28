У вас может быть межпозвоночная грыжа, о которой вы не знаете

Грыжи межпозвоночных дисков могут вызывать неприятные последствия, такие как сдавливание нервных корешков и болевой синдром. Некоторые исследования показывают, что от 2 до 12% людей с грыжами дисков не испытывают никаких симптомов. Недавнее исследование в Корее показало, что у 60-70% людей без болей в спине обнаружили грыжи дисков при проведении МРТ. Это говорит о том, что нельзя полагаться только на результаты изображений, чтобы определить связь грыжи с болью. Важную роль играет клиническая картина, которую может оценить только врач.

Наиболее типичным проявлением боли от грыжи межпозвоночного диска является дискогенная радикулопатия. Это может проявляться в онемении пальцев, слабости в ноге, потере рефлексов и ощущении напряжения. Эти симптомы возникают, когда грыжа сдавливает нервные корешки. Однако существуют и другие заболевания межпозвоночных дисков, которые могут вызывать боль, входящую в категорию неспецифической скелетно-мышечной боли.

Интересно, что 20-40% случаев боли в спине, не связанной с конкретной причиной, можно объяснить повреждением межпозвоночных дисков. В таких случаях речь идёт о более сложных нарушениях, а не просто о дистрофии позвонков. Это означает, что дискогенная боль может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего она встречается у людей до 40 лет. Если у вас есть такая боль в спине, важно обратиться к неврологу для определения причины и назначения соответствующего лечения.