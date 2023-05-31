У вас может случиться инфаркт, если долго не лечить кариес

По их словам, кариес может привести к развитию инфаркта. Шаргородский также отметил, что осложнения данного недуга могут спровоцировать миокардит.

Мясников также обратил внимание на «парадоксальную» причину зубной боли. Он говорит, что в некоторых случаях применение бисфосфонатов, лекарств, повышающих плотность костной ткани и применяемых для лечения остеопороза, может вызывать некроз верхнечелюстного сустава.

Напомним, что ранее Шаргородский предупредил, что популярная среди россиян привычка не самая полезная для зубов. Так он отозвался о частом использовании зубочисток, в том числе после еды — оно может наносить вред зубам.