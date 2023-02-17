У вас неприятно пахнет изо рта? Берегитесь сердечных заболеваний

У вас неприятно пахнет изо рта? Берегитесь сердечных заболеванийОпасность может сохраняться, даже если вы избавились от недуга
Швейцарские учёные обнаружили, что неприятный запах изо рта, вызванный бактериями Fusobacterium nucleatum, способен повышать риск сердечных заболеваний.
Фото: Fermelia Dental
Так, в рамках исследования специалисты проанализировали генетическую информацию, медицинские записи и образцы крови 3459 человек и проверили их кровь на наличие антител против вирусов, бактерий и паразитов.
В течение 12 лет периода наблюдения примерно у 6% участников случился сердечный приступ или другое опасное сердечно-сосудистое заболевание. При этом проведённый анализ показал, что антитела против Fusobacterium nucleatum, признак прошлой или текущей бактериальной инфекции, были связаны с повышенным риском проблем с сердцем.
Стоит отметить, что если данное открытие найдёт своё подтверждение в ходе будущих исследований, оно сможет помочь выявить группу людей, подверженных особому риску сердечно-сосудистых заболеваний. А это позволит разработать новые подходы к профилактике и лечению болезни.