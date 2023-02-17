У вас неприятно пахнет изо рта? Берегитесь сердечных заболеваний

Так, в рамках исследования специалисты проанализировали генетическую информацию, медицинские записи и образцы крови 3459 человек и проверили их кровь на наличие антител против вирусов, бактерий и паразитов.

В течение 12 лет периода наблюдения примерно у 6% участников случился сердечный приступ или другое опасное сердечно-сосудистое заболевание. При этом проведённый анализ показал, что антитела против Fusobacterium nucleatum, признак прошлой или текущей бактериальной инфекции, были связаны с повышенным риском проблем с сердцем.

Стоит отметить, что если данное открытие найдёт своё подтверждение в ходе будущих исследований, оно сможет помочь выявить группу людей, подверженных особому риску сердечно-сосудистых заболеваний. А это позволит разработать новые подходы к профилактике и лечению болезни.