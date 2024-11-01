У вас Samsung устройство на Exynos? Срочно обновитесь — компания нашла опасную уязвимость в чипе

Под удар попали устройства с процессорами Exynos 9820, 9825, 980, 990, 850 и W920, включая модели Galaxy S20, Note 20, S10, Note 10, A21, A51, A71 и смарт-часы Galaxy Watch 4, Watch 5 и Watch FE.

Уязвимость позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским данным, сообщениям и фотографиям, маскируя вредоносный код под системные процессы, что затрудняет обнаружение.

Точное количество пострадавших устройств и объём украденной информации неизвестны, однако специалисты Google подтвердили, что у злоумышленников было достаточно времени для действий.

Samsung уже выпустила обновление безопасности, исправляющее эту проблему, и настоятельно рекомендует всем пользователям обновить устройства. До установки обновления рекомендуется избегать скачивания приложений из ненадёжных источников.