У владельцев собак ниже вероятность заболеть инсультом или инфарктом

Владение домашними животными существенно помогает поддерживать здоровье, особенно, если речь идёт о собаках. Об этом свидетельствуют данные длительного исследования Kardiozive Brno 2030.

Исследование подтвердило наличие связи между владением домашними животными и факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании принимает участие более 2 тысяч жителей чешского города Брно, учёные собирают базовую медицинскую и социально-экономическую информация с плановыми оценками раз в пять лет вплоть до 2030 года.

По результатам оценки на 2019 год, исследователи сравнили показатели здоровья 1769 человек без сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от наличия или отсутствия домашних животных.

Как отметил один из авторов исследования Андреа Маугери, у владельцев питомцев в среднем больше физической активности, лучше диета и хороший уровень сахара в крови. Наиболее сильно это проявляется у владельцев собак, независимо от возраста, пола и уровня образования. Исследователи подтверждают, что домашние животные способствуют более активному образу жизни, что повышает здоровье.