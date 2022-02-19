У выживших после коронавируса людей могут обостриться 14 психических расстройств

Специалисты провели опрос 150 тысяч человек, перенесших коронавирус, причём не просто перенесших, а выживших после заболевания. Их ответы сравнили с данными более 5 млн человек, которые были получены до начала пандемии.

Оказалось, что у таких пациентов на 40% повышается риск развития 14 нервно-психических расстройств: депрессии, тревожности, снижения нейрокогнитивных функций, суицидальных настроений, нарушения сна, расстройства, связанного с употреблением опиоидов, и других.

Учёные отметили, что такая ситуация может быть связана с повреждением кровеносных сосудов и нейронов в головном мозге. А также с социально-экономическими факторами: например, увольнением и изоляцией от родных.

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