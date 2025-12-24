У Xiaomi появилась первая электробритва профессионального уровня

Новинку уже запустили в продажу в Китае по цене 469 юаней, а с учетом скидок устройство можно купить примерно за 399 юаней.

Главная особенность модели — интеллектуальный датчик давления. Бритва в реальном времени анализирует силу нажатия, а световое кольцо на корпусе меняет цвет, подсказывая пользователю, не слишком ли сильное или слабое давление он использует.

Это помогает снизить риск раздражения кожи и добиться более чистого бритья.