У Xiaomi появился новый триммер всего за $8

На этот раз компания представила электрический триммер для носа под брендом Mijia. Устройство уже доступно для предзаказа по специальной цене в $8.

Основные характеристики новинки включают в себя нанопокрытие с антибактериальными свойствами, которое обеспечивает эффективность в 99,0%.

Дизайн девайса предусматривает магнитную крышку для защиты и скрытую кнопку включения, чтобы избежать случайного нажатия. Триммер оснащён двойными лезвиями, которые обеспечивают аккуратное удаление волос без болезненных ощущений.

Благодаря специальной конструкции, лезвия не контактируют с внутренней поверхностью носа, что обеспечивает безопасность использования.

Мощный мотор устройства обеспечивает 6500 оборотов в минуту, при этом уровень шума не превышает 33,8 дБ. Автономность триммера составляет 90 минут, что позволяет использовать его в течение года без подзарядки.