У Яндекс.Лавки появился первый даркстор, где роботы заменили людей

В новом складе трудятся 12 автономных роботов, которые привозят стеллажи с товарами непосредственно к сборщикам. Это позволило ускорить процесс формирования заказов примерно на 30% и снизить физическую нагрузку на персонал.

Роботизированная зона занимает почти треть даркстора и содержит 84 стеллажа. Один и тот же товар может находиться в разных местах, что повышает плотность размещения на 15%.

После оформления заказа, система управления складом анализирует состав и передает задачи: скоропортящиеся товары собирают люди, а длительного хранения — роботы.

За управление техникой отвечает система Yandex RMS, которая рассчитывает маршруты и координирует передвижение роботов. Сейчас автоматизация охватывает около 40% ассортимента.

Представители компании заявили, что разработкой и внедрением технологии занимается подразделение Яндекс Роботикс. Проект стал первым шагом компании к широкому внедрению автоматизации в логистике и ритейле.