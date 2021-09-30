У Южной Кореи появилась новая подлодка для установки баллистических ракет

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У Южной Кореи появилась новая подлодка для установки баллистических ракетЭто финальная субмарина в серии типа KSS III Batch 1 — для запуска баллистических и крылатых ракет
Южная Корея стала обладателем финальной подлодки типа KSS III Batch 1 — третьей в серии.
Как отмечается, подлодка оснащена 6 вертикальными установками для запуска баллистических и крылатых ракет. Также субмарина имеет носовые торпедные аппараты. Её длина составляет 83,5 метра, ширина — 9,6 метров. Подлодка способна развивать максимальную скорость 20 узлов, или 37 км/ч. Экипаж состоит из 50 человек.
Субмарина называется Shin Chae-ho её спустили на воду 28 сентября на верфи Hyundai Heavy Industries в корейском городе Ульсане.
Напомним, Shin Chae-ho — финальная подлодка из трёх, которую Южная Корея спустила на воду. Запуск первой состоялся в 2018 году, второй — в 2020. Таким образом, Южная Корея укрепляет мощь своего флота и демонстрирует участие в клубе стран — обладательниц баллистических ракет подводных лодок.