У Южной Кореи появилась новая подлодка для установки баллистических ракет

Как отмечается, подлодка оснащена 6 вертикальными установками для запуска баллистических и крылатых ракет. Также субмарина имеет носовые торпедные аппараты. Её длина составляет 83,5 метра, ширина — 9,6 метров. Подлодка способна развивать максимальную скорость 20 узлов, или 37 км/ч. Экипаж состоит из 50 человек.

Субмарина называется Shin Chae-ho её спустили на воду 28 сентября на верфи Hyundai Heavy Industries в корейском городе Ульсане.

Напомним, Shin Chae-ho — финальная подлодка из трёх, которую Южная Корея спустила на воду. Запуск первой состоялся в 2018 году, второй — в 2020. Таким образом, Южная Корея укрепляет мощь своего флота и демонстрирует участие в клубе стран — обладательниц баллистических ракет подводных лодок.