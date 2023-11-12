Наука и технологии
01:12, 12 ноября 2023
1 мин.

У Земли появился искусственный спутник… сумка с инструментом

Но весной 2024 года объект сгорит в атмосфере

На ночном небосводе можно увидеть новый объект — искусственный спутник Земли. На самом деле это сумка с инструментом, потерянная астронавтом NASA.

У Земли появился искусственный спутник… сумка с инструментом

© NASA / JSC

В ходе ремонтных работ на внешней части МКС астронавт NASA Жасмин Могбели потеряла сумку с инструментом, которая отлетела от МКС на некоторое расстояние и теперь параметры её орбиты — 415 на 416 км. «Спутник» имеет видимую звёздную величину +6 и несколько опережает станцию.

Причём объект можно увидеть на Земле Но находиться на орбите сумка будет недолго. Объект быстро снизит высоту орбиты и сгорит в атмосфере примерно в марте 2024 года.

Источник:Space
Теги:
#космос
,
#МКС
,
#наука
Новости партнеров
Новости партнеров