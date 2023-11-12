У Земли появился искусственный спутник… сумка с инструментом

В ходе ремонтных работ на внешней части МКС астронавт NASA Жасмин Могбели потеряла сумку с инструментом, которая отлетела от МКС на некоторое расстояние и теперь параметры её орбиты — 415 на 416 км. «Спутник» имеет видимую звёздную величину +6 и несколько опережает станцию.

Причём объект можно увидеть на Земле Но находиться на орбите сумка будет недолго. Объект быстро снизит высоту орбиты и сгорит в атмосфере примерно в марте 2024 года.