У Земли появится цифровой близнец

Такая инициатива поступила от европейских ученых. Они также опубликовали статью, в которой раскрываются ключевые этапы реализации цифровой копии Земли. Известно, что эта идея будет осуществлена в середине текущего года в рамках программы, запущенной Европейским Союзом. Предполагается, что посвящено ей будет десять лет. За это время исследователи должны подготовить высокоточную цифровую модель Земли для прогнозирования климатических изменений.

Помимо прочего цифровая копия планеты будет использоваться в качестве информационной системы, с помощью которой будут создаваться и испытываться сценарии потенциальных климатических изменений.