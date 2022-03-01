У животных нашли ген, доставшийся им от бактерий

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У животных нашли ген, доставшийся им от бактерийСлияние произошло около 60 млн лет назад
Группа учёных из Морской биологической лаборатории в США нашли у животных новую систему модификации ДНК. Самое интересное в ней то, что унаследована она от бактериальных микроорганизмов.
Сообщается, что эпигенетическую метку выявили у бделлоидных или пиявковидных коловратков — они также известны свойством захватывать чужеродные гены. Именно это, по словам учёных, и произошло около 60 млн лет назад — коловратки случайно захватили бактериальный ген. В результате у животных появился новый эпигенетический механизм регуляции.
Отметим, что до последнего предполагалось, что горизонтально перенесенные гены предпочтительно являются операционными, а не регуляторными. А у бделлоидных коловраток бактериальный ген слился с эукариотическим геномом так, что он смог сформировать участок ДНК, кодирующий функциональный фермент метилтрансферазу, регулирующий мобильные генетические элементы — транспозоны.
Источник: Phys.org