У животных нашли ген, доставшийся им от бактерий

Сообщается, что эпигенетическую метку выявили у бделлоидных или пиявковидных коловратков — они также известны свойством захватывать чужеродные гены. Именно это, по словам учёных, и произошло около 60 млн лет назад — коловратки случайно захватили бактериальный ген. В результате у животных появился новый эпигенетический механизм регуляции.

Отметим, что до последнего предполагалось, что горизонтально перенесенные гены предпочтительно являются операционными, а не регуляторными. А у бделлоидных коловраток бактериальный ген слился с эукариотическим геномом так, что он смог сформировать участок ДНК, кодирующий функциональный фермент метилтрансферазу, регулирующий мобильные генетические элементы — транспозоны.