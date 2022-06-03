Uber для дронов: в России запустили новую платформу для беспилотников

Uber для дронов: в России запустили новую платформу для беспилотниковВсё то же самое, только не про авто, а про беспилотники
Проектом цифровой экосистемы занимается команда Ростеха. Представители госкорпорации заявили, что с её помощью также можно будет согласовывать программы выполнения полётов беспилотников для частных лиц и организаций.
До появления этого IT-решения согласование полета дрона было сложным и занимало значительное время. Новая цифровая платформа существенно упростила получение разрешения на полёт. Интерфейс позволяет направить заявку в органы воздушного движения через сайт и оперативно получить согласование на полет беспилотника.
Основой для новой платформы стал сервис FlyMarket. По словам разработчиков, он представляет из себя онлайн-площадку, на которой можно найти высококвалифицированных исполнителей услуг, которые выполняются при помощи беспилотных летательных аппаратов.