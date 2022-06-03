Наука и технологии
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Uber для дронов: в России запустили новую платформу для беспилотников

Всё то же самое, только не про авто, а про беспилотники
В России представили платформу FlyDrone. С её помощью помощью можно будет нанимать дроны при необходимости.
Uber для дронов: в России запустили новую платформу для беспилотников

Проектом цифровой экосистемы занимается команда Ростеха. Представители госкорпорации заявили, что с её помощью также можно будет согласовывать программы выполнения полётов беспилотников для частных лиц и организаций.

Uber для дронов: в России запустили новую платформу для беспилотников

До появления этого IT-решения согласование полета дрона было сложным и занимало значительное время. Новая цифровая платформа существенно упростила получение разрешения на полёт. Интерфейс позволяет направить заявку в органы воздушного движения через сайт и оперативно получить согласование на полет беспилотника.

Олег Евтушенко
Исполнительный директор Ростеха

Основой для новой платформы стал сервис FlyMarket. По словам разработчиков, он представляет из себя онлайн-площадку, на которой можно найти высококвалифицированных исполнителей услуг, которые выполняются при помощи беспилотных летательных аппаратов.

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